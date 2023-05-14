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14 Mayıs 2023 Pazar 09:48:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2023 Pazar 09:48:00

Sandık başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Kaynak: IHA

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Rize'nin Pazar ilçesinde sandık görevlisi olarak çalışan Şeref Kurt kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Olay, Pazar ilçesine bağlı İkiztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için sandık görevlisi olan Şeref Kurt, görev sırasında iken kalp krizi geçirdi. Kap krizi geçiren Kurt'un yanında bulunanlar 112 acil çağrı servisinde ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin Kurt'a ilk müdahalesini yapmasının ardından ambulans ile Kaçkar devlet hastanesi götürüldü. Kurt hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Görevi başında iken kalp krizi geçirdiğini ifade eden Adem Yıldız "Maalesef güne üzücü bir haber ile başladık. Şeref Kurt abimiz görevi başında iken maalesef kalp krizi sonucu kaybettik. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kalbi cevap vermedi. Geri dönemdi çok üzüntülüyüz. Allah gani gani rahmet eylesin" şeklinde konuştu.

Etiketler : rize sandık görevlisi kalp krizi hayatını kaybetti
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