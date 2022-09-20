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20 Eylül 2022 Salı 19:58:00 - Güncelleme:20 Eylül 2022 Salı 19:59:00

Sancaktepe'de metro inşaatında kule vincinin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü

Kaynak: AA

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İstanbul Sancaktepe'de metro inşaatında kule vincinin devrilmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) yapılan Hastane-Sarıgazi-Çekmeköy-Taşdelen-Yenidoğan metro hattı inşaatının Yenidoğan şantiyesinde çalışma sırasında kule vinci devrildi. Vincin kurulumu yapılırken meydana geldiği iddia edilen kazada Ahmet D. ve Ali O. hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin kaza yerindeki incelemeleri tamamlamasının ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya ve Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü olay yerinde yetkililerden bilgi aldı.

İBB'den kaza açıklaması

İBB'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Çekmeköy metro şantiyesinde meydana gelen talihsiz kazada ne yazık ki 2 çalışanımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden emekçilerimize Allah'tan rahmet; aileleri, yakınları ve çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin kaza yerindeki çalışması sürüyor.

Bu arada Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya ve Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Etiketler : İstanbul ibb sağlık ekipleri Cumhuriyet savcısı
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