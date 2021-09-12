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12 Eylül 2021 Pazar 15:04:00 - Güncelleme:12 Eylül 2021 Pazar 15:04:00

Sancaktepe'de metro çalışmasında göçük: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: DHA

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Sancaktepe'de dün metro inşaat sahasında meydana gelen göçük sırasında 1 işçi ölürken 1 işçi yaralandı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında yapım çalışması devam eden Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattının Veysel Karani Mahallesi durağında meydana geldi. Metro inşaat sahasında işçilerin çalışması esnasında henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçilerden Ömer E. ve İsmail Ö. yaralı olarak çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan işçilerden Ömer E. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine gelerek inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Çevre sakini Davut Kaya, "Yandan kayma yaptı dediler. İki yaralı var dediler, onlardan biri de hastanede hayatını kaybetmiş" dedi.

Etiketler : sancaktepe metro metro inşaat göçük işçi yaşam haberleri
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