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08 Mayıs 2023 Pazartesi 23:29:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2023 Pazartesi 23:29:00

Sancaktepe'de ev yangını: 6 kişi dumandan etkilendi

Kaynak: AA

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Sancaktepe'de, bir dairede çıkan yangın nedeniyle 6 kişi dumandan etkilendi.

Sancaktepe'de 4 katlı binanın birinci katındaki dairede henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Binada dumandan etkilenen 6 kişi olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Dairede ve binanın bazı bölümlerinde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Etiketler : Sancaktep Daire yangın
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