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07 Ekim 2022 Cuma 16:30:00 - Güncelleme:07 Ekim 2022 Cuma 16:30:00

Sanayi atıkları şimdi sanat eseri

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Sanayi atıklarından hayat bulan sanat eserleri Tuzla'da sergilenmeye başladı

Ankara Sanayi Odası bünyesindeki Çevre Laboratuvarı'nın destekleriyle hazırlanan ve Sema Akbel'in eserlerinin yer aldığı Sanayi Atıklarından İleri Dönüşüm Sergisi Tuzla Marina'da açıldı. Atık ahşaptan demire kadar birbirinden farklı malzemelerden hazırlanan eserler beğeni topladı.

Etiketler : Sanayi atıkları şimdi sanat eseri Ankara Sanayi Odası Sema Akbel
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