Sanayi atıkları şimdi sanat eseri
Sanayi atıklarından hayat bulan sanat eserleri Tuzla'da sergilenmeye başladı
Ankara Sanayi Odası bünyesindeki Çevre Laboratuvarı'nın destekleriyle hazırlanan ve Sema Akbel'in eserlerinin yer aldığı Sanayi Atıklarından İleri Dönüşüm Sergisi Tuzla Marina'da açıldı. Atık ahşaptan demire kadar birbirinden farklı malzemelerden hazırlanan eserler beğeni topladı.
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