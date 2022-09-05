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05 Eylül 2022 Pazartesi 11:42:00 - Güncelleme:05 Eylül 2022 Pazartesi 11:47:00

Sanatçı Hakan Taşıyan: Herkes haddini bilecek. Sanatçı şarkısını söyleyecek

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24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan Sanatçı Hakan Taşıyan açıklamalarda bulunarak, ‘Herkes haddini bilecek. Sanatçı şarkısını söyleyecek. Sağa sola dilini uzatmayacak. Öyle bir şey yok.' ifadelerine yer verdi.

24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün konuğu Sanatçı Hakan Taşıyan oldu.

"Sanatçı Sadece İşini Yapmalı"

Gurur duymaktan başka bunun geçit yolu yok. O yüzden herkes haddini bilecek. Sanatçı şarkısını söyleyecek. İHA/SİHA onunla gurur duyması lazım. Sağa sola dilini uzatmayacak. Öyle bir şey yok. Söylüyorsan şarkını söyle. Söylemiyorsan şurada dur. Kimse senden bir şey istemiyor. Hadsizlik yapma , haddini bil ve gurur duy. Bu ülke bizim ülkemiz. Görüyorsunuz düşmanlarımızı sağımız, solumuz, her tarafımız düşman. Biz bu ülkenin çocuklarıyız. Kim olursa olsun, bu toprağın çocuklarıyız. Gurur duymamız lazım. Sahip çıkmamız lazım. Sahip çıkmazsan sana ben karışırım. Senin de, benim de, öbür kardeşimin de, bizim yani bu. O yüzden uzayan kol bizden olsun.

Bu hadsiz insanlar, aslında dış ülkeleri görmemiş insanlar o yüzden hadsizlik yapıyorlar. Çıksınlar da şu dış ülkelerde yaşasınlar, neyin ne olduğunu öğrenirler. Bu ülkenin özelliğini ve güzelliğini öğrenirler. O yüzden ya bu ülkeyi sevecen, ya bu ülkeyi sevecen bunun başka yolu yok.

"Temennimiz tabii güzel bir Türkiye, barış içerinde bir Türkiye, güçlü bir Türkiye. Çok şükür gücümüz de yerinde."

Bu vatan bizim ne oluyor ne bitiyor hepsinden haberdarız. Temennimiz tabii güzel bir Türkiye, barış içerinde bir Türkiye, güçlü bir Türkiye. Çok şükür gücümüz de yerinde. Genel anlamda şükürsüzüz. Biraz nankörlük var. İnsanoğlunun doğasında var. Biraz daha gönüllü olmamız lazım.

"İnsanlarımızda şu olması lazım; din-iman hırsı olması lazım. Başka hırs yok yani. Allah aşkı, Allah hırsı olacak yani."

Hırs iyi bir şey değil. İnsanda güzel yerlere gelebilmek için hırs olmalı. Para hırsı insana hastalık verir. İnsanlarımızda şu olması lazım; din-iman hırsı olması lazım. Başka hırs yok yani. Allah aşkı, Allah hırsı olacak yani. İki metre çukura gireceğiz.

Etiketler : ARAFTA SORULAR HAKAN TAŞIYON SİYASET İHA/SİHA
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