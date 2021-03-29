Sanatçı Ahmet Özhan: 'İktidara muhalefet etmiyorsan yandaşsın' söylemini paylaşmak mümkün değil.

Sanatçı Ahmet Özhan, 24 TV'de yayınlanan Arafta Sorular programında, Star yazarı Esra Elönü'nün sorularını yanıtladı.

"Demokratik hak olarak insan muhalif de olabilir. Ama her şeyin edebi vardır, ölçüsü vardır."

Ahmet Özhan: "Meşrebin hoşuma gitmeyebilir. Ama hürriyetler adına senin meşrebini yaşaman için ben seninle birlikte yürürüm. Çünkü senin hürriyetin giderse benimkide gider.

Günümüzde zamanın iktidarına muhalefet etmiyorsan yandaşsın anlamına geliyor. Yani çağdışısın. Ne münasebetse. Sen onaylayabilirsin ben muhalefet edebilirim. Bizim muhalefet etme hürriyetimiz yok mu? 'Gururlanma Padişahım, senden büyük Allah var.' Diye Padişah Cuma selamlarında kendisi söylettiriyordu.

Herkes birilerini beğenecek diye bir kaide yok fakat bunu nasıl yaptığın önemli.

Benim büyüğüm bir gün dedi ki 'Şu zatı hiç sevmem ama memleketimi idare ediyor ise yolda giderken çantasını tek başına taşıyor ise gider elinden çantasını elinden alır bir adımda gerisinde yürürüm. Çünkü benim devletimi temsil ediyor.' Dedi. Bir insanın fikirlerini paylaşmamak başka bir şey yok saymak başka bir şey. Hakaret etmek başka bir şeydir. Bunları onaylamak mümkün değildir. Demokratik hak olarak insan muhalif de olabilir. Ama her şeyin edebi vardır, ölçüsü vardır."

Bu memleket benim, hiçbir şeyin yandaşı değilim. Sadece inancımın ve onun uzantısı kültürümün yandaşıyım.