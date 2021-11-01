VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Biden gözlerini açık tutmakta zorlandı
Çiftlik Bank'ın kurucusu Aydın'ın ağabeyi Türkiye'ye iade edilecek
Havalar soğudu; kapalı ortamları havalandırmayı ihmal etmeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 milyonu aştı
Bakan Muş: Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat değeri tazelendi
Fotokapana takılan 4 terörist etkisiz hale getirildi!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları...
Başkan Erdoğan'dan Macron'a tavsiye
Bakan Muş açıkladı: Ekim ayı ihracat rakamları
Avrupa'da kriz derinleşiyor...
MSB'den 'Rus uçakları Kamışlı'ya konuşlandı' iddiasına yanıt
Berr-In'den renkli ve sıcak bir kış
Başkan Erdoğan'dan dönüş yolunda önemli mesajlar
Sokak röportajıyla takdir toplamıştı! İbrahim Ufuk Kaynak: Bu adamları parayla dövemeyiz... Sistemi ...
TRT Çocuk Yenilendi!
MSB'den F-35 açıklaması: İkinci toplantı birkaç ay içinde Washington'da
Ödüllü polis memuru 25 kilo eroinle yakalandı!
Heyecanlandıran açıklama!
Başkan Erdoğan'dan Türk Konseyi Başsavcılar Şûrası'na video mesaj
Tarihi zirve dünya basınında
ABD DEAŞ'a terörist yetiştirdi
Bakü'de tarihi adım!
Topraktan Sofraya Niğde Patates Festivali başladı
01 Kasım 2021 Pazartesi 17:30:00 - Güncelleme:01 Kasım 2021 Pazartesi 17:30:00

Samsunlu gezgin Nepal yolunda

ABONE OL

30 yaşındaki gezgin Kadir Mert, çocukluk hayali olan eski okul otobüsünü karavana çevirerek Nepal'e gitmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

30 yaşındaki gezgin Kadir Mert, çocukluk hayali olan eski okul otobüsünü karavana çevirerek Nepal'e gitmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Daha önce Endonezya, Tayland, Singapur, Kamboçya, Nepal, Hindistan gibi ülkeleri gezen Mert'in şimdiki hedefi karavanla yeniden Nepal'a gidip bir süre orada yaşamak. Mert, "School bus aracını 260 bin liraya alıp karavana çevirdim" dedi.

Mert, gittiği ülkelerde konaklamanın çok maliyetli olduğunu, daha önce karavan hayatının olmadığını söyledi. Hep eski okul otobüsünü karavana çevirme hayali olduğunu belirten Mert, "Çocukluk hayalim olan 'school bus' aracına bir şekilde ulaştım. Beş yıldır takip ediyordum bu aracı. Bütçemi hazırlayıp aracı 260 bin lira gibi bir maliyete alıp karavana çevirmeye başladım. Bu araçlar İzmir Valiliğine 1990 yılında gelip 2013 yılına kadar personel taşıyor ve daha sonra kullanılmıyor. Satın aldığım maliyet kadar da masraf yaparak aracın motor sesine ulaştık." dedi. Eski ve yabancı bir araç olduğu için parça sıkıntısının olduğunu aktaran Mert, şöyle devam etti: "Türkiye'de parça tedariki sağlayan bir firma mevcut. O da tek olduğu için fiyatları biraz fahiş tutuyor. Yaklaşık 25 bin liraya motor parçalarını Samsun'a getirttim ve burada motoru açtıracak bir usta bulamadım. En son motoru Ankara ya da İstanbul'a mı götürsek diye düşünürken Çarşamba ilçesinde bir usta ile tanıştık ve detroit (dizel motor modeli) motorları daha önce de açtığını öğrendik ve problemsiz şekilde 20 günde motorun montajını gerçekleştirdi." Aracın işlemleri bittiğinde Nepal için yola çıkacağını anlatan Mert, "Belli bir rota yok aslında kafamda ama kesinlikle geri dönmeyeceğim bir rota olacak. Samsun'dan başlayıp o anki konuma göre devam edecek. Afgan tarafı şu an biraz problemli, Nepal'de yaşadım durumları biliyorum az çok. Rotamdaki yol Nepal'e gitmemde umarım sıkıntı yaşatmaz. Aracı 2022 Ocak ayında Nepal'e çıkartmayı planlıyorum." diye konuştu. - "Uçaktan atlayıp paraşütle karavana iniş yapma projelerim var" Yamaç paraşütü ile karavan hayalini bir arada yaşamanın çok heyecanlı olacağını anlatan Mert, "Paraşütle ilgili uçaktan atlama eğitimimi devam ettiriyorum. Uçaktan atlayıp paraşütle karavana iniş yapma projelerim var ve gerçekleştireceğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Yeni tip koronavirüs salgınıyla beraber insanların "yürüyen bir ev"le yaşama hayalinin arttığına işaret eden Mert, şunları dile getirdi: "Çoğu kişi karavan yaşamına bir hevesle başlıyor. Karavana başlamak isteyen arkadaşlara önce bir çekme karavan ile karavan hayatının nasıl olduğuna bakmalarını tavsiye ederim ya da karavan kiralayarak tecrübe edebilirler çünkü karavanda yaşamak ve bunu hayal etmek çok farklı şeyler. Küçücük bir alana yaşamınızı sığdırmanız gerekiyor ve bu yorabilir insanları. Karavan hayatını bilmeden başlayanların yüzde sekseni zaten satıyorlar aldıkları araçları. Öncelikle ne istediklerini bilmeleri gerekiyor. Ben bütün istediğimi hayal edip, planlayıp yavaş yavaş bu alana sığdırmaya çalışıyorum." Şu ana kadar 600 bin lira gibi bir maliyete ulaştığını bildiren Mert, şunları kaydetti: "Daha da yapılacak şeylerim var, güneş panelleri, balkon gibi detayları da yaptırmam gerekiyor yola çıkmadan önce. Yazılımcı olduğum için serbest olarak bir firmada proje yöneticiliği yapıyorum. Aynı zamanda yamaç paraşütü de yaptığım için gittiğim ülkelerde ticari olarak pilotluk yapabiliyorum. Bununla alakalı yeterlilik sertifikalarım var." Mert, gelir olmadan karavan hayatının zor olacağını vurgulayarak gittiği yerlerde tandem uçuşu (çift kişilik yamaç paraşütü) yaparak ve eğitim vererek yamaç paraşütünden de para kazandığını sözlerine ekledi.

Etiketler : Samsunlu gezgin Kadir Mert Nepal
"Pimpirikli bir insanım"

"Pimpirikli bir insanım"
Oyuncu olmak doğru kararmış

Oyuncu olmak doğru kararmış
"Bazen mesleki deformasyon olur"

"Bazen mesleki deformasyon olur"
‘Kırmızı Oda'da sürpriz isim

‘Kırmızı Oda'da sürpriz isim
Eğitimciler domates tarlasında klip çekti

Eğitimciler domates tarlasında klip çekti
Dünya bir yana Kıvanç bir yana

Dünya bir yana Kıvanç bir yana
"Bize hiç yardım edilmedi"

"Bize hiç yardım edilmedi"
‘Sana Söz'de korona paniği

‘Sana Söz'de korona paniği
Ailesiyle beraber kendini doğaya attı

Ailesiyle beraber kendini doğaya attı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER