Vatman son anda fark etti... Genç kız ölümün kıyısından döndü

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06 Ekim 2022 Perşembe 12:28:00 - Güncelleme:06 Ekim 2022 Perşembe 12:28:00

Samsun'da Vatmanın yaptığı ani fren genç kızın hayatını kurtardı

Kaynak: İHA

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Samsun'da yaya geçidinden kulağında kulaklıkla geçen ve 60 tonluk treni duymayan genç kız, vatmanın kendisini fark ederek ani fren yapması sonucu ölümün kıyısından döndü. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, vatman ile bir araya gelen genç kız, "Kulaklığı kafa dağıtmak için takmıştım ama az kalsın kendimi dağıtıyordum” dedi.

İlkadım ilçesinde bulunan Baruthane İstasyonu'nda meydana gelen olayda 18 yaşındaki Simay Taşabat'a yaya geçinde karşıdan karşıya geçerken tramvay hafif şekilde çarptı.

Çarpmanın etkisi ile yere düşen Simay Taşabat, kazayı yara almadan atlattı. Kazanın şoku ile tramvaydan inen 12 yıllık vatman Yasemin Danışmaz ise ilk olarak genç kızın yanına koştu. Kızın sağlık durumunun iyi olduğunu gören vatman, ona sarılarak teselli etti. Kulaklık yüzünden yaşanan kaza anı ve sonrası ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

BİR ARAYA GELDİLER

Kaza sonrası olayın yaşandığı istasyonda Simay Taşabat ve vatman Yasemin Danışmaz bir araya geldi. Olayı anlatan Vatman Yasemin Danışmaz, "Olay sabah saat 08.00 civarında meydana geldi. Hat 1 yönünde Baruthane İstasyonu'na yaklaşırken yaya geçidinde normal frenlememi yaptım. Bayan arkadaşımız sağ ve sol yönüne bakmadan geçiyordu. Kulaklıkları takılıydı. Beni hiçbir şekilde duymadı. Ben frenleme yaparak tüm sesli uyarıcılarımı kullandım. Buna rağmen beni duymayınca acil fren uyguladım. Bu acil fren, sert frendir. Bu frenle onun daha fazla yaralanmasını engellemiş oldum. Hafif bir temas oldu. İkimize de geçmiş olsun" dedi.

KAZA SONRASI GENÇ KIZA SARILDI

Gençlere uyarılarda bulunan Yasemin Danışmaz, "Benim de üniversiteye giden aynı Simay gibi bir kızım var. Yaşanan kaza sonrası yanına giderek ona sarıldım. 'Geçmiş olsun, beni duymadın mı?' dedim. Hem onu teselli ettim hem de kendimi teselli ettim. Sarıldık, kucaklaştık. Hiçbir şey olmadığını görünce çok sevindim. Biz her gün hat üzerindeyiz. Her gün 3 saat tramvay sürüyoruz. Aslında kazaya ramak kalan anlar sürekli oluyor. Bu şekilde kazalarımız çok nadir oluyor. Benim gençlere temennim şudur: Karayolundan karşıdan karşıya geçerken sağımıza, solumuza bakıyorsak tramvaydan indiğimizde yaya geçitlerinde de aynı şekilde bakalım" diye konuştu.

"KULAKLIĞI KAFA DAĞITMAK İÇİN TAKMIŞTIM AMA AZ KALSIN KENDİMİ DAĞITIYORDUM"

Simay Taşabat ise "Sabah uyku sersemi bir şekilde yolda yürürken, kulaklık da takılı bir şekilde etrafımdan herhangi bir ses duymuyorum. Güvenlik görevlisi bana bağırmış ama ben tam olarak fark etmediğim için anlık olarak soluma baktım ve tramvay bana direkt çarptı. Tramvayın çarpmasıyla ileriye doğru savruldum ama olduğum yerden hemen kalktım. Tramvayı kullanan vatman abla direkt yanıma gelip bana sarıldı. Oradan ayrılabilirdi ama yanıma gelmesi beni çok mutlu etti. Güvenlik ve çevredeki vatandaşlar ambulans çağırdı. Herhangi bir şey olabilme ihtimaline karşı çağırdılar ancak bir problemim çıkmadı. Sonrasında tramvayı kullanan ablanın herhangi bir suçu olmadığı yönünde tutulan dilekçeye imza attım. Kulaklığı kafa dağıtmak için takmıştım ama az kalsın kendimi dağıtıyordum" şeklinde konuştu.

Etiketler : Vatman SAMSUN KAZA
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