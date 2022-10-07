Samsun'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu': 51 tutuklama
Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı uyuşturucu satıcılarına yönelik, "Kökünü Kurutma Operasyonu" kapsamında Samsun'da gözaltına alınan 94 şüpheliden 51'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 94 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılardan 29'u emniyetten serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 65 zanlıdan 51'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 14'ü ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Haklarında gözaltı kararı verilen 94 zanlının yakalanması için 3 Ekim'de kent genelinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 94 zanlı gözaltına alınmıştı.
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