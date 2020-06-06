Samsun'da feci kaza
Kaynak: IHA
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolu 48. kilometresi Kavakdibi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Aydın yönetimindeki 34 NJ 4985 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp yolun kenarına savruldu. Kazada, Fatma Dilaver (61) ve Sevim Dilaver (61) yaralandı. Yaralanan 2 kişi ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.