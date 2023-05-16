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16 Mayıs 2023 Salı 17:31:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2023 Salı 17:31:00

Şampiyonlar yurda döndü

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Tayland'da düzenlenen Muaythai Dünya Şampiyonası'na Kayseri'den katılan sporcular, dünya şampiyonluğu ve derecelerle yurda döndü.

Tayland'da 4-13 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Muaythai Dünya Şampiyonası'na Kayseri'den katılan sporcular, dünya şampiyonluğu ve derecelerle yurda döndü. 102 ülkeden sporcuların yer aldığı şampiyonaya Kayseri'den giden Sercan Koç; Büyük Erkekler 63.5 kiloda ve Büyük Kadınlar 51 kiloda katılan Gülistan Turan, rakiplerini eleyerek dünya şampiyonu oldu.

Etiketler : muaythai dünya şampiyonası tayland sporcu gülistan turan dünya şampiyonu
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