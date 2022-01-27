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27 Ocak 2022 Perşembe 18:30:00 - Güncelleme:27 Ocak 2022 Perşembe 18:30:00

Şampiyonlar harası

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Ayabakan, Tamerinoğlu Altaha, Ateştopu, Baba Mevlüt, Özgünhan, Turbo gibi ünlü aygırlar ile her biri camiaya nice şampiyonlar kazandırmış annelerin yavruları dünyaya gözlerini açmaya başladı.

87 tayın doğduğu TİGEM'de haziran ayına kadar toplam 380 minik şampiyon adayı bekleniyor.

ESKİŞEHİR, BURSA VE MALATYA'DA

Safkan Arap atı yetiştiriciliğinin ve ıslahının yapıldığı önemli merkezlerden Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde (TİGEM) 2022 yılının şampiyon adayı tayları dünyaya gelmeye başladı. Bursa Karacabey, Eskişehir Anadolu ve Malatya Sultansuyu tarım işletmelerinde haziran ayına kadar toplam 380 tayın doğması bekleniyor. TİGEM Genel Müdürü Sait Kocabay, üç işletmede şu ana kadar 87 baş tayın doğduğunu söyledi.

HER BİRİ ÖZEL İLGİYLE BAKILIYOR

Sait Kocabay şöyle konuştu: "Ülkemizde Arap atçılığı camiasının yakından tanıdığı ve her biri isim yapmış Ayabakan, Tamerinoğlu Altaha, Ateştopu, Baba Mevlüt, Özgünhan, Turbo gibi ünlü aygırlar ile her biri camiaya nice şampiyonlar kazandırmış annelerin yavruları, TİGEM işletmelerinde uzman personelin desteği ve bakımı ile ideal koşullarda dünyaya geliyor. Sektöre her yıl 260 baş yarış tayı kazandırılıyor."

Etiketler : eskişehir bursa Sait Kocabay
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