VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yüzyılın en büyük Sosyal Konut Projesi
"TOKİ dünyaya model oldu"
Başkan Erdoğan başvuru detaylarını açıkladı
Ronaldo'nun, Al Hilal'in 242 milyon avroluk teklifini reddettiği ileri sürüldü
MİT'ten Gara ve Kandil'de operasyon!
Ayçiçeği alım fiyatı belli oldu!
İspanya'da ağustos enflasyonu yüzde 10,5 oldu
Almanya'da enflasyon, yaklaşık 50 yılın en yüksek seviyesinde seyrediyor
Kırgızistan, Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 için üs kurdu
UNICEF: Sudan'da her 3 çocuktan biri okula gidemiyor
Akdeniz'de, NATO tatbikatı 'Dynamic Mariner/Mavi Balina' düzenleniyor
İlyas Salman'a 2 yıla kadar hapis istemi
DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisinin İstanbul'da takip görüntüleri ortaya çıktı
Kadirov'dan zehir zemberek sözler
Trabzonspor Abdullah Avcı ile eski günlerini arıyor
'Taçsız Kral' Metin Oktay, vefatının 31. yılında anılıyor
"Küreselleşen dünyada diyalog ve iş birliği"
Güney Asya'da iklim değişikliği ve altyapı eksikliğinin bedeli taşkınlar
Antalya farklı mimarideki otelleriyle de turist çekiyor
İspanyol ressam Pablo Picasso, 50. ölüm yıl dönümünde ülkesinde törenle anıldı
Kimlikle seyahat edilebilen ülkeler hangileri?
Güzü bekleyen en güzel rotalar
Avrupa'nın rotası Türkiye! Turizmde kış sezonu yazı aratmayacak
Türkiye'den Avrupa'yı kıskandıracak doğalgaz hamlesi
13 Eylül 2022 Salı 15:00:00 - Güncelleme:13 Eylül 2022 Salı 15:00:00

Şampiyon güvercinlerden 9 saatlik şov

ABONE OL

Van'ın İpekyolu ilçesinde Abdullah (45) ve Kadir (40) Yıldızbaş kardeşler, 20 yıldır evlerinin bahçesinde evcil güvercin besliyor. Kuş sevgisini hobiye dönüştüren 2 kardeş, güvercinler için her yıl 20 bin TL harcıyor.

Van'ın İpekyolu ilçesinde Abdullah (45) ve Kadir (40) Yıldızbaş kardeşler, 20 yıldır evlerinin bahçesinde evcil güvercin besliyor. Kuş sevgisini hobiye dönüştüren 2 kardeş, güvercinler için her yıl 20 bin TL harcıyor.

Havada 8-9 saat kalabilen güvercinler, 2 kardeşe yarışmada birincilik de getirdi. Abdullah Yıldızbaş, "Kuşlarımızın çiftini 5- 10 bin liradan satıyoruz. Uzun süre havada kaldıkları için değeri yüksek oluyor" dedi.

İpekyolu'na bağlı Selimbey Mahallesi'nde oturan Yıldızbaş kardeşler, kuş sevgilerini hobiye dönüştürerek, evlerinin bahçesine kümes kurdu. Kardeşler, burada 30 evcil güvercine özenle bakıp, ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Gelinlik dükkanı işleten ancak hobi olarak kuş beslediğini belirten Kadir Yıldızbaş, evcil güvercinlerinin uzun süre havada kalabildiğini, taklalar atarak görsel güzellik oluşturduğunu söyledi. Yıldızbaş, 'Van kuşu' olarak da bilinen evcil güvercinlerin çiftinin 5- 10 bin liradan satıldığını belirtti. 'Van kuşu'nun yüksek uçuş yaptığını ve havada süre kaldığını anlatan Yıldızbaş, "Her yıl Van'da yarışmalar yapılır. Bu yıl da bu yarışma yapıldı. En fazla havada kalan kuşlar, bizim oldu. Geçtiğimiz 25 Temmuz'da yapılan yarışmada 2 kuşum, 8-9 saat gibi havada kalarak birinci geldi. 70 kişi, bu kuşları izledi" diye konuştu.

3 çocuk babası Abdullah Yıldızbaş da hobi olarak kuş beslediklerini ve evcil güvercinlere özenle baktıkları dile getirerek, "Kuşlar için buğday, arpa, aspir, besi yemi ve mısır alıyorum. 1 yılda 20 bin TL masrafımız gidiyor. Uzun süre havada kalabilen kuşlardan 2'si, bu yılki yarışmada birinci oldu. Bu da bizi mutlu etti. Saat 09.00'da kuşları uçuruyorum, 19.00 gibi dönüyorlar. Bu süre zarfında havada kalıyorlar. Bazı kuşlarımız, 13 saat de havada kalabiliyor. Kuşlarımızın çiftini 5 ile 10 bin TL arasında satıyoruz. Uzun süre havada kaldıkları için değeri yüksek oluyor" dedi.

Etiketler : Şampiyon güvercinler buğday arpa aspir besi yemi İpekyolu ilçesi
Barınaktan klip çekimine

Barınaktan klip çekimine
Ece'nin Bal'ı

Ece'nin Bal'ı
Polisiye dönüş

Polisiye dönüş
Duygusal konser

Duygusal konser
Evler ayrıldı

Evler ayrıldı
Manga konserinde Kenan sürprizi

Manga konserinde Kenan sürprizi
Ümitler boşa çıkmadı

Ümitler boşa çıkmadı
Alışverişte dahi elini bırakmadı

Alışverişte dahi elini bırakmadı
Albüm yok konser var

Albüm yok konser var

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes