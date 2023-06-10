VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türk Kızılay 156 yaşında
Kızılay'ın depremzede aşçısı mutfaktan çıkmıyor
Bir kurs hayatını değiştirdi
Şampiyon adaylarına "pedikür" hizmeti
Ertaş'ın filmi gösterime girmeyecek
Çekim öncesi okuma provası
10 Haziran 2023 Cumartesi 09:52:00 - Güncelleme:10 Haziran 2023 Cumartesi 09:52:00

Şampiyon adaylarına "pedikür" hizmeti

ABONE OL

Eskişehir'de Anadolu Tarım İşletmesi'nde yetişen geleceğin şampiyon adayı taylara düzenli tırnak bakımı yapılıp, gelişimlerini engelleyecek olumsuz durum varsa gideriliyor.

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde TİGEM'e bağlı Anadolu Tarım İşletmesi'nde yetişen geleceğin şampiyon adayı taylara düzenli tırnak bakımı yapılıp, gelişimlerini engelleyecek olumsuz durum varsa gideriliyor. İşletmenin 2 deneyimli nalbandı tarafından tayların doğum sonrası 2 aylıktan itibaren 30 ila 45 günlük periyotlarla tırnak bakımları yapılıyor. Böylece meralarda rahatlıkla koşan tayların tendonlarının sağlıklı gelişmesi sağlanıyor.

Etiketler : eskişehir tay tırnak bakım
Yangından çıkan şarkı

Yangından çıkan şarkı
Gönül Dağı'nda 100. bölüm kutlaması

Gönül Dağı'nda 100. bölüm kutlaması
Yengi'ye filarmoni orkestrası

Yengi'ye filarmoni orkestrası
İlk kez beyazperdede

İlk kez beyazperdede
Ailesi için endişeleniyor

Ailesi için endişeleniyor
'Rezil Beşiktaşlı' tepkisi!

'Rezil Beşiktaşlı' tepkisi!
‘Hiç iyi değilim'

‘Hiç iyi değilim'
18 Haziran'da evleniyor

18 Haziran'da evleniyor
Çekimler başladı

Çekimler başladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX