Şampiyon adaylarına "pedikür" hizmeti

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde TİGEM'e bağlı Anadolu Tarım İşletmesi'nde yetişen geleceğin şampiyon adayı taylara düzenli tırnak bakımı yapılıp, gelişimlerini engelleyecek olumsuz durum varsa gideriliyor. İşletmenin 2 deneyimli nalbandı tarafından tayların doğum sonrası 2 aylıktan itibaren 30 ila 45 günlük periyotlarla tırnak bakımları yapılıyor. Böylece meralarda rahatlıkla koşan tayların tendonlarının sağlıklı gelişmesi sağlanıyor.

