Şampiyon adaylarına "pedikür" hizmeti
Eskişehir'de Anadolu Tarım İşletmesi'nde yetişen geleceğin şampiyon adayı taylara düzenli tırnak bakımı yapılıp, gelişimlerini engelleyecek olumsuz durum varsa gideriliyor.
Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde TİGEM'e bağlı Anadolu Tarım İşletmesi'nde yetişen geleceğin şampiyon adayı taylara düzenli tırnak bakımı yapılıp, gelişimlerini engelleyecek olumsuz durum varsa gideriliyor. İşletmenin 2 deneyimli nalbandı tarafından tayların doğum sonrası 2 aylıktan itibaren 30 ila 45 günlük periyotlarla tırnak bakımları yapılıyor. Böylece meralarda rahatlıkla koşan tayların tendonlarının sağlıklı gelişmesi sağlanıyor.