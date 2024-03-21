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21 Mart 2024 Perşembe 07:14:00 - Güncelleme:21 Mart 2024 Perşembe 07:14:00

Şampiyon adayları doğdu

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Bursa, Eskişehir ve Malatya'da Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı işletmelerde yılbaşından bu yana 222 tay dünyaya gözlerini açtı.

Bursa, Eskişehir ve Malatya'da safkan Arap atı yetiştiriciliğinin ve ıslahının yapıldığı, gen kaynağının korunduğu Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı işletmelerde yılbaşından bu yana 222 tay dünyaya gözlerini açtı.

Haziran ayına kadar devam edecek doğumlarda 403 tayın dünyaya gelmesi öngörülüyor. Şampiyon adayı taylar, 2025 ve 2026 yıllarında açık artırma usulüyle satışa sunulacak ve 2027 yılının nisan ayı itibarıyla da yarış pistlerinde yerlerini alacak.

TİGEM Genel Müdürü Hasan Gezginç, yaptığı açıklamada, ordunun at ve iaşe ihtiyacını karşılamak amacıyla 1330'lu yıllarda "Çiftlikat-ı Hümayun" adı verilen çiftliklerde Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan bu yana sürdürülen atçılık faaliyetlerinin TİGEM işletmelerinde dünyada örneğine az rastlanan 49 ana, 12 baba kan hattıyla yapıldığını belirtti.

İşletmelerde muhafaza edilen kan hatları sayesinde safkan Arap atlarının güvence altına alındığını ifade eden Gezginç, şunları kaydetti:

"TİGEM çok eski ve köklü bir tecrübenin ürünü olarak Osmanlı geleneklerine dayanan safkan Arap atı yetiştiriciliğinde ülkemizde tek olma özelliğini sürdürmeye devam ediyor. Düzenli olarak tutulan soy kayıtları ve titiz yetiştirme yaklaşımı sayesinde TİGEM, Arap atı gen kaynağı açısından dünyanın en köklü kuruluşudur. Atalarımızdan miras kalan ve gelecek kuşaklara güvenle aktarılan hazine değerindeki bu gen kaynakları TİGEM çatısı altında ırk karakterlerinde bozulma olmadan korunuyor. Bu safkan Arap atlarının koşu performansları geliştiriliyor ve ıslah ediliyor."

Gezginç, safkan Arap atı yetiştiriciliğini Karacabey, Sultansuyu ve Anadolu Tarım İşletmelerinde sürdürdüklerini anımsatarak, söz konusu işletmelerde bu sezon şu ana kadar toplam 222 baş tay doğumunun gerçekleştiğini ifade etti.

İşletmelerindeki tay doğumlarının haziran ayına kadar devam edeceğini belirten Gezginç, şunları kaydetti:

"Doğumlarda toplam 403 baş tayın dünyaya gelmesi bekleniyor. Ülkemizde safkan Arap atçılığı camiasının yakından tanıdığı ve her biri yarış sahalarında isim yapmış Ayabakan, Serdümen, Taykut, Ateştopu, Baba Mevlüt, Özgünhan, Turbo gibi ünlü aygırlar ile camiaya nice şampiyonlar kazandırmış başarılı annelerin yavruları, TİGEM işletmelerinde uzman personelin desteği ve özeniyle uygun koşullarda dünyaya geliyor. TİGEM tarafından titizlikle yürütülen önemli çalışmalar neticesinde dünyaya gelen yüksek kaliteli taylar, Türkiye çapında büyük ilgi görüyor. Geleceğin şampiyon adayı taylar TİGEM'in modern tesislerinde uygun koşullarda doğuyor, doğru bakım ve beslenme programlarıyla büyütülüyor. Özenle seçilen eşlerle çiftleştirilen safkanlar, genetik olarak üstün özelliklere sahip olmalarıyla dikkat çekiyor. Amacımız Türkiye'nin ve dünyanın en kaliteli safkanlarını yetiştirerek atçılık sektörüne katkı sağlamaktır."

Etiketler : safkan arap atı tay tigem
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