Şampiyon adayı karpuzlara koruma

Diyarbakır'da 21 Eylül'de düzenlenecek "Karpuz Festivali" için tarladan toplanan "şampiyon adayı" karpuzlar soğuk hava deposunda korunuyor. Büyük bir özveriyle yetiştirilen ve hasat edilen Diyarbakır karpuzlarından 30 kilogramın üzerinde olanlar, 21 Eylül'de merkez Yenişehir ilçesindeki Dağkapı Meydanı'nda 12'ncisi düzenlenecek "Karpuz Festivali"nde yarışacak.

