Sambacı kadınların çantası, Erzurum'dan

Erzurumlu Işılay Çakır'ın 2 yıl önce 4 arkadaşı ile kurduğu ve bugün 74 kadına iş yeri olan 'Palandöken İnovasyon Kadın Girişimciler ve İşletme Kooperatifi', Brezilya'da sambacı kadınların aksesuar olarak kullandığı el çantalarını işliyor. Başkan Çakır, hedeflerinin daha çok ihracat yapmak ve yöresel yemekleri ile kuracakları lokantayla UNESCO listesine girmek olduğunu söyledi.