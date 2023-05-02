Samanlık müzesinde zaman tüneli

Kırklareli Müzesi'nde "samanlık müzesi" ile açık hava müzesinde insan, hayvan ve araç gereç maketleri bulunuyor. Bölgede bir süre önce başlayan "zaman tüneli" yapım çalışmaları sürüyor.



Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, Aşağıpınar Ören Yeri'nin kent için önemli bir hazine olduğunu anlattı. Şen, Kovid-19 salgını nedeniyle azalan ziyaretçi sayısının geçen yıl 30 bine kadar yükseldiğini bildirdi. Aşağıpınar'ın Trakya'da tespit edilmiş ilk köy yerleşim yeri olduğunu vurgulayan Şen, "Tarım toplumu Mezopotamya'dan başlayarak insan toplumunun hareketliliği ile birlikte Trakya'da Kırklareli merkeze çok yakın bir konumda Aşağıpınar da kendini gösteriyor. Burada gelişimini sürdürerek Balkanlara, Orta Avrupa'ya ve Kuzey Avrupa'ya doğru yolculuğunu devam ettiriyor." diye konuştu. Tarımın Balkanlar ve Avrupa'ya taşındığı noktanın Aşağıpınar olduğunu vurgulayan Şen, "Burada milattan önce 6 bin 200 yıl önce başlayan tarım kültürü zenginleşerek, evrilerek Balkanlara ve Avrupa'ya taşınıyor." dedi. Aşağıpınar'ın görülmesi gereken ender yerlerden olduğuna dikkati çeken Şen, şöyle devam etti: "Aşağıpınar Ören Yeri'ni gezmeye gelen ziyaretçilerimize eşlik ederek oranın tarihi, Kırklareli'ne, tarım toplumuna katkısı hakkında önemli bilgiler veriyoruz. Aşağıpınar Ören Yeri tarım kültürünün bölgemizde nasıl bir yol aldığını, nasıl evrim yaşadığını ve Balkanlara, Avrupa'ya nasıl bir serüvenle yolculuk yaptığını bize anlatması açısından çok önemli. Bu alana merak duyan, tarımı ve tarım toplumunun serüvenini merak eden ziyaretçilerimizi Aşağıpınar Ören Yeri'nde yolculuğa davet ediyoruz. Burada özel bir deneyim yaşayacaklarına inanıyoruz." Şen, Aşağıpınar Ören Yeri'ndeki yaşamın maketlerle anlatıldığını belirtti. Çok sayıda insan, araç, gereç ve yapıların maketlerinin bulunduğunu anlatan Şen, "Orada insanlar hayatını idame ettirirken neler yapıyorlardı, neyle uğraşıyorlardı? Bunun gelişim, evrim süreci orada simüle ediliyor." ifadesini kullandı. Veli Şen, ören yerinde geçmişten günümüze köy yaşamını anlatan "zaman tüneli" oluşturulması için de çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.