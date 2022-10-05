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05 Ekim 2022 Çarşamba 19:00:00 - Güncelleme:05 Ekim 2022 Çarşamba 19:00:00

Saman orkidesi artık yok! Dünya mirası da kül oldu

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Manavgat'ta geçen yıl 10 günde kontrol altına alınabilen yangında, endemik ve nadir bitki türlerinin de yok olduğu ortaya çıktı. Yeryüzünde sadece Manavgat'ta görülen saman orkidesinin neredeyse tamamen ortadan kalktığı tespit edildi.

ARAŞTIRMA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçen yıl yaşanan yangının ardından bilim insanları ve çevre il müdürlüklerinin katılımıyla başlatılan geniş çaplı araştırmanın sonuçları açıklandı. 10 gün süren yangında, dünyada sadece bölgede yetişen bazı endemik ve nadir bitki türlerinin de yok olduğu belirlendi.

Saman orkidesi yaklaşık 10-15 cm boyunda ve sarı kenarlı çiçekleriyle hemcinslerinden ayrılıyor.

FİLİZLENME UMUDU DEVAM EDİYOR

Bölgede yetişen Antalya orkidesi türü, yangından etkilenmeyen bölgelerde bulundu. Ancak Oymapınar Barajı çevresinde bulunan Antalya endemiği saman orkidesi (ophrys urtea) türünün bölge popülasyonlarının neredeyse tamamen ortadan kalktığı anlaşıldı. Orkide türünün yeniden filizlenme umudu sürüyor.

Etiketler : saman orkidesi manavgat yangın
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