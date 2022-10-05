Dünya mirası da kül oldu

Saman orkidesi artık yok! Dünya mirası da kül oldu

ARAŞTIRMA SONUÇLARI AÇIKLANDI



Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçen yıl yaşanan yangının ardından bilim insanları ve çevre il müdürlüklerinin katılımıyla başlatılan geniş çaplı araştırmanın sonuçları açıklandı. 10 gün süren yangında, dünyada sadece bölgede yetişen bazı endemik ve nadir bitki türlerinin de yok olduğu belirlendi.

Saman orkidesi yaklaşık 10-15 cm boyunda ve sarı kenarlı çiçekleriyle hemcinslerinden ayrılıyor.

FİLİZLENME UMUDU DEVAM EDİYOR



Bölgede yetişen Antalya orkidesi türü, yangından etkilenmeyen bölgelerde bulundu. Ancak Oymapınar Barajı çevresinde bulunan Antalya endemiği saman orkidesi (ophrys urtea) türünün bölge popülasyonlarının neredeyse tamamen ortadan kalktığı anlaşıldı. Orkide türünün yeniden filizlenme umudu sürüyor.