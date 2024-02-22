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22 Şubat 2024 Perşembe 07:00:00 - Güncelleme:22 Şubat 2024 Perşembe 07:00:00

Saman balyalı şampiyonluk yolu

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Gaziantep'te konteyner kentte yaşayan depremzede Halil Çetinkaya, lastik ve saman balyalarıyla Dünya Alpagut Şampiyonası'na hazırlanıyor. Malzemelerinin enkaz altında kaldığını söyleyen sporcu, "Kimi zaman baltayla odun kırarak da çalışıyorum" dedi.

LİSEDEYKEN MERAK SARDI

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Halil Çetinkaya, lise birinci sınıftayken Orta Asya kökenli dövüş sporu olan Alpagut sporuna merak sardı. Kendini kısa sürede geliştiren Halil, 2022 yılında Bursa'da düzenlenen 3. Dünya Alpagut Şampiyonası'nda 65 kilogramda ikinci oldu. Depremde bir çok yakınını ve evini kaybeden genç sporcu, ailesiyle birlikte konteynerde yaşamaya başladı ama spordan da vazgeçmedi.

UMUTSUZLUĞA KAPILMADI

Deprem nedeniyle 2023 yılındaki 4. Dünya Alpagut Şampiyonası'na katılamayan Halil, bir çok malzemesi enkaz altında kaldığı için kendine traktör lastiği ve saman balyalarından parkur hazırladı. Umutsuzluğa kapılmadığını söyleyen Halil "Bu yüzden antrenmanlarımı traktör lastiği, saman balyaları ve baltayla odun kırarak yapıyorum. Bana destek sağlanırsa dünya şampiyonu olup İstiklal Marşı'nı tüm dünyaya dinletmek istiyorum" dedi.

Halil Çetinkaya'nın en büyük destekçisi konteyner kentte yaşayan komşuları, mahalleden arkadaşları genç sporcunun antrenmanları sırasında hep yanında oluyor.

Etiketler : gaziantep halil çetinkaya dövüş sporu alpagut
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