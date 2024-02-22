Saman balyalı şampiyonluk yolu

LİSEDEYKEN MERAK SARDI



Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Halil Çetinkaya, lise birinci sınıftayken Orta Asya kökenli dövüş sporu olan Alpagut sporuna merak sardı. Kendini kısa sürede geliştiren Halil, 2022 yılında Bursa'da düzenlenen 3. Dünya Alpagut Şampiyonası'nda 65 kilogramda ikinci oldu. Depremde bir çok yakınını ve evini kaybeden genç sporcu, ailesiyle birlikte konteynerde yaşamaya başladı ama spordan da vazgeçmedi.

UMUTSUZLUĞA KAPILMADI



Deprem nedeniyle 2023 yılındaki 4. Dünya Alpagut Şampiyonası'na katılamayan Halil, bir çok malzemesi enkaz altında kaldığı için kendine traktör lastiği ve saman balyalarından parkur hazırladı. Umutsuzluğa kapılmadığını söyleyen Halil "Bu yüzden antrenmanlarımı traktör lastiği, saman balyaları ve baltayla odun kırarak yapıyorum. Bana destek sağlanırsa dünya şampiyonu olup İstiklal Marşı'nı tüm dünyaya dinletmek istiyorum" dedi.

Halil Çetinkaya'nın en büyük destekçisi konteyner kentte yaşayan komşuları, mahalleden arkadaşları genç sporcunun antrenmanları sırasında hep yanında oluyor.