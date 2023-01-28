Salı günleri düğün olmasın!

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, sektör olarak düğün salonlarının salı günleri tatil olması kararını aldıklarını açıkladı.



Başkan Sönmez "Kadın kuaförleri, güzellik uzmanları meslek oda temsilcileri ile yaptığımız istişarelerde, onlar da salı günü olmasının daha uygun olacağını, kendilerinin de bu karara uyabileceklerini belirtti" dedi.