Salezoo İle E–Ticarette Sürdürülebilirlik!

Bütün bu gelişmelerle birlikte birçok marka da koleksiyonlarında geri dönüştürülmüş materyallerden elde edilen ürünlere yer vererek bu oranın arttırılmasını hedefliyor. E-ticaret alanında da sürdürülebilirlik göz ardı edilmemesi gereken bir faktördür. Günümüzde e-ticaretin popülerliğinin artması ile alışveriş sirkülasyonunda hızlı bir büyüme yaşandı. Bununla birlikte de 1 numaralı çevresel sorun olan kargo kutuları, straforlar, ambalaj atıkları gibi ürünlerden oluşan ciddi miktarda bir atık sorunu ortaya çıkmaktadır. Özellikle doğa dostu firmalar tarafından böylesine büyük çaptaki atıkların sürdürülebilirliği ve dönüştürülerek kullanımı için pek çok çalışmalar yapılmakta ve yeşil sektörde yer alma adımları atılmaktadır. Firmaların çevre dostu bu adımlarının yanı sıra, çevre dostu müşterilerde de bu anlamda marka sadakat bilinci oluşmaya başladığını görmek bizlere mutluluk katmaktadır.

www.Salezoo.com e-ticaret platformunda barındırdığı birçok sürdürülebilir marka ile çevreye verdiği önemi göstermektedir. Siz de bu web siteyi ziyaret ederek, menüler kısmından sürdürülebilirlik başlığını seçerek çalıştıkları çevre dostu markaları inceleyebilirsiniz. Alışverişlerinizi bu çevre dostu markalardan yaparak daha "Sürdürülebilir" bir dünya için destek olabilirsiniz.