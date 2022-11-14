VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BM: Rusya Ukrayna'ya savaş tazminatı ödeyecek
İstanbul'daki köprüler diyabet için aydınlatıldı
Rus ve Amerikalı istihbarat başkanları Ankara'da buluştu
Şi'den Biden'a, "Tayvan, aşılmaması gereken ilk kırmızı çizgimizdir" mesajı
TürkMedya'nın acı günü
Terör saldırısında hayatını kaybedenler İstiklal Caddesi'nde anıldı
Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak
Ukrayna: Herson'da durum kontrol altında
Kremlin'den Ankara'daki görüşme hakkında açıklama
Eskişehir'de provokatif paylaşıma 2 gözaltı
Aysel Perkgün davasında 'reddi heyet' talebi üst mahkemece reddedildi
Beyoğlu'ndaki terör saldırısında hayatını kaybeden anne ve kızının cenaze namazı kılındı
Stoltenberg: Ukrayna'nın kabul edeceği şartlar oluşursa destekleriz
Bakan Yanık: Türkiye, terörle terbiye edilemeyecek kadar güçlü bir ülkedir
Biden: Yeni bir soğuk savaşa ihtiyaç yok
Tahıl anlaşmasının yenilenmesi için engelleri kaldırmaya çalıştıklarını söyledi
Eli kanlı terör örgütü PKK'nın geçmişi sivil katliamlarla dolu
Topladığı ekmek artıklarıyla hayvanları besleyen temizlik işçisi israfı önlemeye çalışıyor
Diyabetli çocuklar okullardaki programla hastalığı daha kolay yönetebiliyor
Yenilenen "DENAR-1" Bilimsel Araştırma Gemisi, KTÜ'ye teslim edildi
Biden-Şi görüşmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Blinken Çin'e gidecek
Polonya'dan Rusya'ya karşı savunmayı güçlendirme mesajı
Nevşehir peribacaları ve kaplıcalarıyla ara tatilde de turist çekiyor
"Netanyahu barışa inanmıyor ancak onunla çalışmak zorundayız"
14 Kasım 2022 Pazartesi 16:41:00 - Güncelleme:14 Kasım 2022 Pazartesi 16:41:00

Saldırıda hayatını kaybeden Topkara çifti çocuklarını halalarına emanet ederek gezmeye çıkmış

Kaynak: AA

ABONE OL

Patlamada yaşamını yitiren Adem Topkara'nın babası Mustafa Topkara, "Taksim'de halasının iş yeri vardı. Çocukları halalarının yanına bırakıp dışarı çıkıyorlar. Ne söylenebilir ki. Lafın bittiği yer." dedi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısında oğlu Adem Topkara ve gelini Mukaddes Elif Topkara'yı kaybeden Mustafa Topkara, çiftin Taksim'de ziyarete gittikleri halalarına çocuklarını bırakıp caddeye gezmeye çıktıkları sırada olayın yaşandığını söyledi.

Saldırıda yaşamını yitiren Adem ve Mukaddes Elif Topkara'nın yaşadığı Sarıyer Ayazağa Mahallesi'ndeki aile apartmanına Türk bayrağı asıldı. Aile yakınları evde taziyeleri kabul etti.

Çiftin cenazeleri, evlerinin önüne getirilerek helallik alındı. Cenazeler daha sonra cenaze namazı kılınmak üzere Ayazağa Camii'ne getirildi.

Evin önünde açıklama yapan Adem Topkara'nın babası Mustafa Topkara, oğlunun 7 aylık Yağız isimli erkek ve 2,5 yaşında Eliz adlı kız çocuğu olduğunu söyledi.

Oğlu ve gelininin Taksim'e halalarının yanına gittiğini belirten Topkara, "Taksim'de halasının iş yeri vardı. Sonra dışarı gezmeye çıkmak istiyorlar. Çocukları halalarının yanına bırakıp dışarı çıkıyorlar. Ne söylenebilir ki. Lafın bittiği yer. Devletimize güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : taksim patlama saldırı
‘Bozkır'ın dedektifi

‘Bozkır'ın dedektifi
İyi bir aşçı değil iyi bir şefim

İyi bir aşçı değil iyi bir şefim
Uyumlu çift

Uyumlu çift
Üç ülkede 'Evet' diyecek!

Üç ülkede 'Evet' diyecek!
Sakiler ve Oğuzhan bir arada

Sakiler ve Oğuzhan bir arada
Yalıya aylık 600 bin TL kira

Yalıya aylık 600 bin TL kira
Milyonluk Hülya

Milyonluk Hülya
Serdar ayakta duramadı

Serdar ayakta duramadı
Özge'nin sevdiceği

Özge'nin sevdiceği

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX