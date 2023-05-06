Sakura çiçekleri lezzete dönüşüyor

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyünde 90 dönümde butik otel konseptinde hizmet sunan otelin yerleşkesine iki yıl önce 156 sakura (kiraz çiçeği) ağacı dikildi. Sakura ağaçlarının pembe çiçekleri, bölgede hem turistlerin gezi yollarını renklendiriyor hem de işçiler tarafından toplanıp kazanlarda kaynatılarak reçel yapılıyor. Usta şeflerin ellerinde şerbet, hengel ve bitki çayına dönüştürülüyor.

