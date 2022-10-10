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10 Ekim 2022 Pazartesi 19:24:00 - Güncelleme:10 Ekim 2022 Pazartesi 19:24:00

Sakarya'da sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk yaralandı

Kaynak: AA

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, sahipsiz 3 köpek, sokakta yürüyen 7 yaşındaki Eslem Yıldırım'a saldırdı. Köpekler çevredekilerin müdahalesiyle uzaklaştırılırken, köpeklerin ısırdığı küçük kız yaralandı.

15 Temmuz Camili Mahallesi'nde sokakta yürüyen 7 yaşındaki Eslem Yıldırım, 3 sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Köpekler tarafından kovalanan çocuk, kaçarken yere düştü. Bu sırada köpekler, Yıldırım'ı sağ tarafından ısırdı.

Çevredekilerin müdahalesiyle köpekler uzaklaştırıldı.

Küçük çocuk, ailesi tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

"ÇOCUĞUMUZ PSİKİYATRİ TEDAVİSİ GÖRECEK"

Baba Çetin Yıldırım, gazetecilere, kızının ekmek aldıktan sonra eve gelirken köpeklerin saldırısına uğradığını söyledi.

Olaya ilk başta çevredekilerin müdahale ettiğini ve köpekleri uzaklaştırdığını belirten Yıldırım, "Komşular eşimi arıyorlar, eşim apar topar geliyor, çocuğu alıp eve götürüyor. Bana haber veriyor. Ben de gelir gelmez çocuğu Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdük, gerekli işlemler yapıldı. Allah'a şükür bir problem çıkmadı ama kuduz tedavisi başlandı." diye konuştu.

Baba Yıldırım, çocuğunun psikolojisinin bozulduğunu dile getirerek, "Doğal olarak hayvan sevgisi diye bir şey kalmadı çocuğumuzda. Bu olaydan sonra psikolojik olarak etki altında kaldı. Çocuğumuz psikiyatri tedavisi görecek. Okula gidemiyor. Bugün bizim başımıza gelen yarın herkesin başına gelebilir." dedi.

"ÇARŞIDAKİ KÖPEKLERDEN DE KORKMAYA BAŞLADIM"

Eslem Yıldırım da ekmek aldıktan sonra eve gelirken köpeklerin saldırısına uğradığını anlattı.

Köpeklerin ısırdıktan sonra çevredekilerin kendisini kurtardığını belirten Eslem Yıldırım, "Babam eve gelerek beni hastaneye götürdü, orada yarama pansuman yaptılar. Köpekler saldırınca korkmuştum ve çarşıdaki köpeklerden de korkmaya başladım." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Eslem Yıldırım Çetin Yıldırım Adapazarı ilçesi sakarya
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