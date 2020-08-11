Sakarya'da korkutan orman yangını: Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi
Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinin Yenidoğan Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Helikopter ve arazözlerin de gönderildiği bölgede yangının yerleşim birimlerine sıçramasını önlemek için çalışma yürütülüyor.
Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, AA muhabirine, ormanlık alanda çıkan yangının rüzgarın da etkisiyle büyüdüğünü söyledi.
Yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirten Pilavcı, bölgeye helikopterin gelmesini beklediklerini kaydetti.
- Hastalık belirtisi göstermeyen çift, bir köy ve fabrikaya koronavirüs bulaştırdı
- jandarma personelini taşıyan midibüs kaza yaptı
- Şanlıurfa'da feci kaza: Sulama kanalına devrilen otomobildeki cesetler çıkartıldı
- Kocaeli'de jandarma servisinin kaza yapması sonucu 1'i ağır 17 askerimiz yaralandı
- Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 13 parşömen ele geçirildi
- Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı