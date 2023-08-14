VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İzmir'de deprem!
MHP'den İP'e cevap! "Bölücülerle masayı paylaşıyordunuz"
AK Parti 22 yaşında! Türk siyasetine damga vurdu
Sakarya'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 60 kişi hastaneye başvurdu
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2'de 2 yaparak yarı finale yükselmeyi garantiledi
Google'dan Nüzhet Gökdoğan'a özel "Doodle"
14 Ağustos 2023 Pazartesi 07:45:00 - Güncelleme:14 Ağustos 2023 Pazartesi 07:45:00

Sakarya'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 60 kişi hastaneye başvurdu

Kaynak: AA

ABONE OL

Sakarya'da sünnet düğününde ikram edilen yemekten zehirlendiği değerlendirilen 60 kişi, kentteki hastanelere başvurdu.

Adapazarı ilçesi Rüstemler Mahallesi'ndeki bir sünnet düğününde ikram edilen yemeğin ardından 60 kişi mide ağrısı, ishal ve baş dönmesi şikayetleriyle hastaneye başvuruda bulundu.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Yenikent Devlet Hastanesi'nde gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi görenlerin bir bölümü taburcu edildi.

Tedavisi devam eden kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Etiketler : sakarya gıda zehirlenmesi hastane
Dolandırılmaktan kurtuldu

Dolandırılmaktan kurtuldu
Sahnede büyüledi

Sahnede büyüledi
Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor

Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor
Yıllar sonra bir aradalar

Yıllar sonra bir aradalar
Nazo gel benimle evlen!

Nazo gel benimle evlen!
Dilan'ın bardağı satışta

Dilan'ın bardağı satışta
Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!

Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!
Orhan Baba 79 oldu

Orhan Baba 79 oldu
Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu

Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX