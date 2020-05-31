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31 Mayıs 2020 Pazar 23:15:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2020 Pazar 23:15:00

Sakarya'da av faciası! İş insanı Nail Ölmez hayatını kaybetti

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Sakarya'nın Geyve ilçesinde, ava çıkan iş insanı Nail Ölmez (48), arkadaşları tarafından vurulmuş halde bulundu. Yaralanan Nail Ölmez kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İş insanı Nail Ölmez, bugün arkadaşlarıyla Geyve’nin Karaçam Mahallesi’nde ormanlık alanda avlanmaya gitti. İddiaya göre, iki arkadaşı Nail Ölmez’i saat 18.00 sıralarında vurulmuş olarak buldu. Karın bölgesinden yaralanan Nail Ölmez, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Nail Ölmez hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Arifiye ilçesinde çelik konstrüksiyon yapıları üzerine fabrikası olan, 3 çocuk babası olan Nail Ölmez’in öldüğünü öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi.

Nail Ölmez'in çamur birikintisinin üzerinde atlarken düştüğü ve bu sırada elinde bulunan tüfeğinin ateş aldığı ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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