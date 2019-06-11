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11 Haziran 2019 14:27 | Salı

Saka kuşlarını avlayanlara 7 bin 200 lira ceza

Kaçak avcılara geçit yok. Niğde'de, kınalı keklik avlayan 7 kişiye, 22 bin 953 lira; Kahramanmaraş'ta ise saka kuşlarını yakalayan kişiye 7 bin 200 lira ceza verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Adana 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çiftehan Jandarma Komutanlığı ekipleri Ardıçlı ve Elmalı köylerinde yasa dışı keklik avcılığı yapıldığını belirledi.

Jandarma ile Adana Bölge Müdürlüğüne bağlı Niğde Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak şekilde kınalı keklik avı yaptığı tespit edilen 7 şüpheliyi yakaladı.

Avcıların yanlarında bulunan mühre (bazı av hayvanlarını çekmek için kullanılan çığırtkan kuş) olarak kullanılan 8 kınalı keklik ile doğadan yakalandığı belirlenen 7 kınalı keklik ve avlanmada kullanılan kafes ve tuzak gibi malzemelere el konuldu.

Kaçak avlanan 7 kişiye 22 bin 953 lira para cezası uygulandı.

Kınalı keklikler ise doğaya salındı. 

Saka kuşlarını yakalayan avcıya 7 bin 200 lira ceza

Kahramanmaraş'ta ise Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Narlı Mahallesi girişinde şüphe üzerine Suriye uyruklu S.S. (43) yönetimindeki 46 MR 011 plakalı otomobili durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada 2 kafes çerisinde, 12 saka kuşu ile av malzemeleri ele geçirdi.

S.S'nin tuzak kurarak Kara Avcılığı Kanunu kapsamında avlanması yasak olmasına rağmen saka kuşlarını yakaladığı belirlendi.

Durumun bildirilmesiyle bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ekipleri, S.S'ye 7 bin 200 lira para cezası uyguladı ve kuşları da doğaya saldı.

(AA)

 

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