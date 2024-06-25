Sahte zeytinyağı nasıl anlaşılır? Meğer anlamak bu kadar kolaymış!

Zeytinyağı hem yemeklerde hem de salatalarda kullanılabiliyor. Çünkü lezzet katmasının yanı sıra sağlıklı olarak gündeme gelebiliyor. Ancak sahte zeytinyağı sağlık açısından faydalı olarak görülmüyor. Peki, sahte zeytinyağı nasıl anlaşılır?

Bu noktada tercih edilecek bazı yöntemler, sahte olup olmadığını anlamaya yardımcı olabiliyor. Ayrıca söz konusu yöntemler haberin devamında yer alıyor.

SAHTE ZEYTİNYAĞI NASIL ANLAŞILIR?



Sahte zeytinyağını doğal olanından ayırt etmek için tercih edilecek bazı basit yollar bulunuyor. Ayrıca, ''meğer anlamak bu kadar kolaymış'' bile dedirtebilen yollardan ikisi, su ve koku testi ile gerçekleşiyor.

Su Testi: Bir çay bardağı su ve aynı oranda zeytinyağı bir kapta karıştırılır. Doğal yağ suyun üst kısmına çıkarken, sahte zeytinyağı büyük oranda suya karışır. Bunun yanı sıra dibe çöktüğü de görülebilir.

Koku Testi: Sahte zeytinyağı kokusundan anlaşılabilir. Çünkü şişenin kapağı açıldığında, doğal yağda zeytin veya çiçek kokusuna yakın bir koku yayılabilir. Bunun yanı sıra boya, tiner, küf veya sirke gibi alakasız bir koku etrafa yayılmamalı.