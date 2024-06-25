VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Parası yetmeyince garajında kendi arabasını yaptı
Akıllı ev: Geleceğin yaşam alanı
Beynini yönet, olumlamayla şükret!
Tarihe damga vuran silahlar
5 ayda 18 milyon turist geldi!
Teoman'ın şarkı yazdığı film: Serseri Aşıklar
25 Haziran 2024 Salı 15:06:00 - Güncelleme:25 Haziran 2024 Salı 15:10:00

Sahte zeytinyağı nasıl anlaşılır? Meğer anlamak bu kadar kolaymış!

ABONE OL

Zeytinyağı Türkiye'deki birçok insan tarafından tüketiliyor. Çünkü yemeklere lezzet katmasının yanı sıra sağlıklı olarak ön plana çıkabiliyor. Peki, sahte zeytinyağı nasıl anlaşılır? Bu noktada tercih edilecek bazı yöntemler, ''meğer anlamak bu kadar kolaymış'' bile dedirtebiliyor. İşte detaylar…

Zeytinyağı hem yemeklerde hem de salatalarda kullanılabiliyor. Çünkü lezzet katmasının yanı sıra sağlıklı olarak gündeme gelebiliyor. Ancak sahte zeytinyağı sağlık açısından faydalı olarak görülmüyor. Peki, sahte zeytinyağı nasıl anlaşılır?

Bu noktada tercih edilecek bazı yöntemler, sahte olup olmadığını anlamaya yardımcı olabiliyor. Ayrıca söz konusu yöntemler haberin devamında yer alıyor.

SAHTE ZEYTİNYAĞI NASIL ANLAŞILIR?

Sahte zeytinyağını doğal olanından ayırt etmek için tercih edilecek bazı basit yollar bulunuyor. Ayrıca, ''meğer anlamak bu kadar kolaymış'' bile dedirtebilen yollardan ikisi, su ve koku testi ile gerçekleşiyor.

Su Testi: Bir çay bardağı su ve aynı oranda zeytinyağı bir kapta karıştırılır. Doğal yağ suyun üst kısmına çıkarken, sahte zeytinyağı büyük oranda suya karışır. Bunun yanı sıra dibe çöktüğü de görülebilir.

Koku Testi: Sahte zeytinyağı kokusundan anlaşılabilir. Çünkü şişenin kapağı açıldığında, doğal yağda zeytin veya çiçek kokusuna yakın bir koku yayılabilir. Bunun yanı sıra boya, tiner, küf veya sirke gibi alakasız bir koku etrafa yayılmamalı.

Etiketler : zeytinyağı doğal zeytinyağı sahte zeytinyağı sahte zeytinyağı nasıl anlaşılır
Güldür Güldür'ün sevilen isminden üzücü haber

Güldür Güldür'ün sevilen isminden üzücü haber
Ödediği fiyat tartışma çıkardı

Ödediği fiyat tartışma çıkardı
Bir ev parasına klip

Bir ev parasına klip
Ahu Tuğba'nın hastalığı ortaya çıktı!

Ahu Tuğba'nın hastalığı ortaya çıktı!
Müjde Uzman hakkında konuştu: Tükenmedi

Müjde Uzman hakkında konuştu: Tükenmedi
Kavga sonrası evlenme kararı almışlar

Kavga sonrası evlenme kararı almışlar
Kontrol hep bende

Kontrol hep bende
Barcelona'da valiz şoku

Barcelona'da valiz şoku
Kendini sakatladı

Kendini sakatladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX