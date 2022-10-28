SAHTE KARGO OYUNUYLA EVİNİ KAYBETTİ

Ümraniye'de ikamet ettiği evini internet üzerinden satılığa çıkaran Mehmet Kaya, evini almak isteyen bir kişi tarafından dolandırıldı. Evi alacak kişinin kendisine hediye olarak çaydanlık göndermesi üzerine, çaydanlığı getiren sahte kargocunun verdiği belgeyi imzalayan Kaya, dolandırıcılık kurbanı olup evini kaybetti. Yaklaşık 10 yıldır hukuk mücadelesi veren ve açtığı davayı kazanarak kendisine çıkarılan vergi borcundan kurtulan Kaya, evine geri kavuşacağı günü bekliyor.

