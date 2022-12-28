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28 Aralık 2022 Çarşamba 10:30:00 - Güncelleme:28 Aralık 2022 Çarşamba 10:30:00

Sahte ilan vererek dolandırıcılık yapan 45 kişiye gözaltı kararı

Kaynak: TRT Haber

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Adana merkezli 9 ilde, sosyal medya ve ürün satışı yapılan bazı internet sitelerine sahte ilan vererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 45 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin sosyal medya ve ilan sitelerine sahte satış ilanı vererek dolandırıcılık yaptıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Sahte satış ilanlarıyla dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 45 şüpheli hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilmesi üzerine Adana merkezli 9 ilde belirlenen adreslere baskın düzenlendi.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Etiketler : sahte ilan dolandırıcılık gözaltı
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