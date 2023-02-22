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22 Şubat 2023 Çarşamba 15:30:00 - Güncelleme:22 Şubat 2023 Çarşamba 15:30:00

Sahipsiz hayvanlara ‘can borcu'nu ödüyor

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Depremler nedeniyle sahipleri ölen ya da yıkılan binalardaki kafeslerinden kaçan çok sayıda muhabbet kuşu, sokaklardan toplanarak Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne getirildi.

Depremler nedeniyle sahipleri ölen ya da yıkılan binalardaki kafeslerinden kaçan çok sayıda muhabbet kuşu, sokaklardan toplanarak Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne getirildi.

Burada kuşların bakımını, kurumda hemşire olarak görev yapan hayvansever Zeliha Babayiğit üstlendi. Depremden dakikalar önce iki kedisi tarafından uyandırılan Babayiğit, kuşlara yem ve su veriyor.

Etiketler : Sahipsiz hayvanlar Depremler hayvansever Zeliha Babayiğit

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