Sahipsiz hayvanlara ‘can borcu'nu ödüyor

Depremler nedeniyle sahipleri ölen ya da yıkılan binalardaki kafeslerinden kaçan çok sayıda muhabbet kuşu, sokaklardan toplanarak Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne getirildi.



Burada kuşların bakımını, kurumda hemşire olarak görev yapan hayvansever Zeliha Babayiğit üstlendi. Depremden dakikalar önce iki kedisi tarafından uyandırılan Babayiğit, kuşlara yem ve su veriyor.