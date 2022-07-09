Sahipsiz canlar için yuva yapıyorlar

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hayvanseverler sosyal medyada "Sevpati" isimli sayfa üzerinden bir araya geldi. Gönüllüler, kırsal bölgelerde yaşayan sahipsiz hayvanlarların kış aylarını sıcak geçirmeleri için bahçelerinde paletlerden köpek kulübesi imal ediyor.



Adapazarı Belediyesinin de katkı sağladığı yaşam alanlarındaki yaklaşık 3 bin sahipsiz hayvan için belirli noktalara bir yılda 550 kulübe yerleştirildi. Fabrikalardan toplanan artık yemeklerle beslenen hayvanlara ayrıca aşı ve bakım hizmeti de veriliyor.