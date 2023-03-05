05 Mart 2023 Pazar 16:06:00 - Güncelleme:05 Mart 2023 Pazar 16:06:00
Sahiplerine kavuşacakları günü bekliyorlar
Enkazlardan kurtarılan kedi ve köpekler sahiplerini bekliyor.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesince yürütülen çalışmada, enkazlardan kurtarılan 72 kedi ve 26 köpeğin tedavisi tamamlandı, 9 kedi ile 4 köpeğin tedavisi ise sürüyor.
- Papağan dostuyla enkazda tanıştılar
- Depremzede çocukların dünyasını renklendiriyor
- Sahiplerine kavuşacakları günü bekliyorlar
- Kelimelerin etkisinin farkında olunmalı
- Baharın müjdeleyicisi 'cemre' yarın toprağa düşecek
- Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kazalar nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı