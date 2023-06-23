Sahilin güvenliği ‘Heybet' ve ‘Kafkas'ta

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığından (JAKEM) geçici görevle "Heybet" ve "Kafkas" adlı atla Marmara Ereğlisi ilçesinde bulunan Sultanköy sahiline gelen jandarma timi devriye görevine başladı.



Atlı tim yaz sezonu boyunca araçla girmesi mümkün olmayan sahil ve plajlarda, turistlerin can ve mal güvenliği için görev yapacak. Devriye gezen ekip, sahilde bulunan vatandaşlardan ilgi gördü. Tim, Kumbağ, Sultanköy, Yeniçiftlik, Mürefte sahilleri ve Saray Çamlıkoy Tabiat Parkı'nda görev yapacak.