VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Kirişci paylaştı: Çay üreticilerimize hayırlı olsun
AFAD boğulma olaylarına karşı alınması gereken önlemleri açıkladı
Bayram yağmurla geliyor: 10 kente sarı uyarı
Yerli genetik tanı ve laboratuvar cihazları göreve hazır
Dışişleri'nden Yemen açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz
Başkan Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
Rusya'dan Suriye'ye insani yardım vetosu
Bakan Koca'dan hatırlatma dozu uyarısı
Bakan Soylu'dan bayram tedbiri açıklaması
Dört ülkeden İran'a nükleer anlaşmaya dönme çağrısı
Sağlık Bakanlığı uyardı: Eti bekleterek ve yanında sebzeyle tüketin
Kurbanlıklara kötü muameleye cezai işlem uygulanacak
'Ziraat Okulu'nda hasat zamanı
37 yıl sonra aynı poz
Mutluluğa ‘Evet'
Hadise'nin rüyası gerçekleşti: Çocuk Hakları Savunucusu oldu
Sabır çiçeği 60 yıl sonra açtı Bir ayda 5 metre uzamıştı
Sahilde yaşam nöbeti
Kardeş ailelere yardım eli
Gizemli hatayı çözene: '8 bin dolar'
Bayram tatili için yola çıkanlar uzun araç kuyrukları oluşturdu
Çalışma zamanı
Arabasını özlemiş
Cemre'siz tatil
08 Temmuz 2022 Cuma 21:02:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2022 Cuma 21:02:00

Sahilde yaşam nöbeti

ABONE OL

Antalya'da yaşayan biyolog Fatih Polat, 12 yıldır caretta carettaların yuvalarını koruyor.

Fatih Polat, nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan caretta carettaların popülasyonunu artırmak için 12 yıldır yaz aylarında gönüllü olarak "yaşam nöbeti" tutuyor. Deniz Kaplumbağaları İzleme ve Koruma projesi kapsamında 10 yıl Belek'te gönüllü çalıştıktan sonra 2 yıldır da Manavgat'ın Kızılot sahilinde kamp kuran Polat'ın zorlu mesaisi mayıs aylarında başlıyor.

Sorumlusu olduğu ekip ile mayısın 15'inden ekimin sonuna kadar her sabah saat 04.00'te uyanan 31 yaşındaki Fatih Polat; mayıs, haziran ve temmuz aylarında ergin kaplumbağaların izleriyle yuvaların yerlerini tespit ediyor. 26 kilometrelik sahilde iz takibi gerçekleştiren Polat, yuvaların üzerine bilgiler yazılı çubuk yerleştiriyor ve GPRS ile işaretleme yapıyor.

Etrafını tahta çubuklar ve uyarıcı levhalarla çevirdiği yuvaları koruma altına aldıktan sonra kamp merkezine dönerek elde ettiği bilgileri veri tabanına giren Polat, temmuzun sonunda başlayan yumurtadan çıkış döneminde de yavruların denize ulaşıp ulaşmadıklarını kontrol ediyor ve yuvalarında sıkışan kaplumbağaları kurtarıyor.

Yuvadaki yumurtaları tek tek sayan, yumurta ile yavruların istatistiklerini tutan Polat, nesli tükenme tehlikesi altındaki bir canlının popülasyonunun artmasına yardımcı olmanın verdiği huzur ile yeniden dinlenmeye geçiyor.

Etiketler : antalya sahil caretta caretta
2 yıl sonra dönüş

2 yıl sonra dönüş
Yeni sezonda ekranda

Yeni sezonda ekranda
90'lar plağı

90'lar plağı
‘Kurtuluş Yolu' bu filmde

‘Kurtuluş Yolu' bu filmde
Annesinden set ziyareti

Annesinden set ziyareti
Cesur Kıvılcım

Cesur Kıvılcım
10 bin kişilik koro

10 bin kişilik koro
Boğazın Yıldız'ı

Boğazın Yıldız'ı
Sürpriz ikili

Sürpriz ikili

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX