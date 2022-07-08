Sahilde yaşam nöbeti

Fatih Polat, nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan caretta carettaların popülasyonunu artırmak için 12 yıldır yaz aylarında gönüllü olarak "yaşam nöbeti" tutuyor. Deniz Kaplumbağaları İzleme ve Koruma projesi kapsamında 10 yıl Belek'te gönüllü çalıştıktan sonra 2 yıldır da Manavgat'ın Kızılot sahilinde kamp kuran Polat'ın zorlu mesaisi mayıs aylarında başlıyor.



Sorumlusu olduğu ekip ile mayısın 15'inden ekimin sonuna kadar her sabah saat 04.00'te uyanan 31 yaşındaki Fatih Polat; mayıs, haziran ve temmuz aylarında ergin kaplumbağaların izleriyle yuvaların yerlerini tespit ediyor. 26 kilometrelik sahilde iz takibi gerçekleştiren Polat, yuvaların üzerine bilgiler yazılı çubuk yerleştiriyor ve GPRS ile işaretleme yapıyor.

Etrafını tahta çubuklar ve uyarıcı levhalarla çevirdiği yuvaları koruma altına aldıktan sonra kamp merkezine dönerek elde ettiği bilgileri veri tabanına giren Polat, temmuzun sonunda başlayan yumurtadan çıkış döneminde de yavruların denize ulaşıp ulaşmadıklarını kontrol ediyor ve yuvalarında sıkışan kaplumbağaları kurtarıyor.

Yuvadaki yumurtaları tek tek sayan, yumurta ile yavruların istatistiklerini tutan Polat, nesli tükenme tehlikesi altındaki bir canlının popülasyonunun artmasına yardımcı olmanın verdiği huzur ile yeniden dinlenmeye geçiyor.