VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İspanya meclisinde ortak diller artık her zaman kullanılacak
Putin ve Aliyev Karabağ konusunda telefonda görüştü
Bakan Göktaş, sosyal refahı topluma adil bir şekilde dağıtma gereğini vurguladı
ROKETSAN'dan heyecanlandıran açıklama: Sürprizlerimiz daha bitmedi!
Özgür Özel'den 'HDP ile Gizli Protokol' itirafı
The Economist'ten savunma sanayiine büyük övgü: Türkiye gelişmiş ülkelere kök söktürüyor
21 Eylül 2023 Perşembe 14:07:00 - Güncelleme:21 Eylül 2023 Perşembe 14:07:00

Sahil kırmızı yosunla kaplandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde poyraz nedeniyle sahilin bir kısmında kırmızı yosun birikintisi oluştu.

Kentte 2 gündür etkisini sürdüren rüzgarla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve bazı atıklar sürükledi.

Sahildeki bazı alanlar da kırmızı yosunla kaplandı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, AA muhabirine, görüntünün kirlilikten kaynaklanmadığını, poyrazın denizin dibindeki yosunları kıyıya vurmasından oluştuğunu söyledi.

Mevsimsel olarak bu durumların zaman zaman yaşandığını belirten Tecer, "Rüzgarların uzun süre etkili olmasından dolayı yosunlar kıyıya vuruyor. Tehlikeli bir durum yok. Sıcaklığa bağlı olarak koku yapabiliyor. Vatandaşların korkmasına neden olacak bir çevre kirliği söz konusu değil." diye konuştu.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da bütün sahillerde yosun olmadığını bazı kesimlerde görüldüğünü aktardı.

Rüzgarlı havanın etkisini yitirmesiyle yosunların dağılacağını ifade eden Pehlivanoğlu, "Poyrazın son günlerde etkili olması nedeniyle yosunlar arttı. Vatandaşların tedirgin olmasını gerektirecek bir durum yok." dedi.

Kent sakinlerinden Erdal Coşkunçay da yosunların zaman zaman kötü kokuya neden olduğunu belirtti.

Etiketler : sahil yosunu poyraz etkisi Tekirdağ
Şarkının başına gelmeyen kalmadı

Şarkının başına gelmeyen kalmadı
Gemileri yakacak

Gemileri yakacak
Eşimle yazışarak tartışırım

Eşimle yazışarak tartışırım
Kıyafet değil ses önemli

Kıyafet değil ses önemli
Venedik'te Bilgiçlik!

Venedik'te Bilgiçlik!
Hem tiyatro hem dizi

Hem tiyatro hem dizi
5 TL'lik Şeyma

5 TL'lik Şeyma
Zerrin Özer efsanesi özlenmiş

Zerrin Özer efsanesi özlenmiş
'Emre'li açılış

'Emre'li açılış

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX