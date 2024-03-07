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07 Mart 2024 Perşembe 08:00:00 - Güncelleme:07 Mart 2024 Perşembe 08:00:00

Sahil Güvenliğin kadın pilotları

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İzmir'de Sahil Güvenlik Komutanlığının hava biriminde görev yapan kadın pilotlar, icra ettikleri görevle güvenliği sağlıyor, doğal afet ve acil durumlarda can kurtarmak için mücadele veriyor.

İzmir'de Sahil Güvenlik Komutanlığının hava biriminde görev yapan kadın pilotlar, "iki mavi" olarak adlandırdıkları gökyüzü ve deniz arasında icra ettikleri görevle güvenliği sağlıyor, doğal afet ve acil durumlarda can kurtarmak için mücadele veriyor.

Görev öncesi "meyvest" adı verilen ve üzerinde işaret tabancası, köpek balığı kovucu boya, çakar lambası, oksijen tüpü ve telsiz gibi malzemelerin bulunduğu yeleği giyen kadın pilotlar, kasklarını yanlarına alarak helikoptere geçiyor.

Etiketler : sahil güvenlik kadın pilot izmir
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