VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Türkiye Yüzyılı'nın itici güçlerinden birisi TBMM olacaktır"
Yapay kalp kapağı sağlığına kavuşturdu
Tatilcilere ‘uyanık olun' uyarısı
Peribacalarına ‘sanal tur'
Bu cami sadece bayramlık
Sahibinin sözünden çıkmayan keçi
30 Mayıs 2023 Salı 12:10:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2023 Salı 12:10:00

Sahibinin sözünden çıkmayan keçi

ABONE OL

Yozgat'ta Maskot ismindeki keçi ile sahibi uğraşan Adem Göçer (46) arasında olan bağ dikkat çekiyor. Göçer'in bütün komutlarını dinleyen, onunla birlikte yemek yiyip zaman geçiren Maskot, sahibinin peşinden de bir an olsun ayrılmıyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabasında çobanlık mesleğiyle uğraşan Adem Göçer (46), annesi ölen yavru keçiyi, biberonla besleyip büyüttü. Keçiye 'maskot' adını veren Göçer ile keçi arasında güçlü bir bağ oluştu. Kısa zamanda sürüye karışan keçi sahibinin biran olsun peşinden ayrılmazken sürünün de maskotu haline geldi. Sahibi komut verip çağırdığında yanına gelen maskot, sahibiyle yemek yiyip uyuyarak gününün büyük bir bölümünü onunla geçiriyor.

4 yıl önce Yozgat'ın Araplı kasabasında çobanlık mesleğine başladığını söyleyen Adem Göçer, "Bu süre içinde hayvanlarla olan bağım güçlendi. Çobanlık çok güzel bir meslek, hayvanların dilini anlamak ayrıcalık ister. Benim maskot adında bir keçim var. Her yere benimle birlikte gider, çağırdığımda yanıma gelir, yemeği birlikte yeriz. O benim eğlencem onunla doğada vakit geçiriyoruz. Keçimi satmıyorum, küçüklükten beri benimle birlikte annesi de babası da ben oldum. Onu sütle, biberonla büyüttüm. Benim ile sürüyle birlikte gelip gitmeye başladı. Onunla bir bağımız oluştu şimdi nerede olursam olayım çağırdığım zaman gelir. Bir yıldır hep yan yanayız." dedi.

Etiketler : yozgat keçi maskot
Güzeller buluşması

Güzeller buluşması
"Herkesi yakacağım"

"Herkesi yakacağım"
Çiçeği beğenilmedi

Çiçeği beğenilmedi
Rüya gibi defile

Rüya gibi defile
Her yer aynı Melis

Her yer aynı Melis
Sade Serenay

Sade Serenay
Cannes şıklığı

Cannes şıklığı
Hande Erçel'in Cannes şıklığının bedeli belli oldu

Hande Erçel'in Cannes şıklığının bedeli belli oldu
Düğün öncesi film hüsranı

Düğün öncesi film hüsranı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX