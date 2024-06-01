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01 Haziran 2024 Cumartesi 10:00:00 - Güncelleme:01 Haziran 2024 Cumartesi 10:00:00

Sağlıkta buluştular

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Farklı ülkelerden lösemiyi yenen çocuklar Türkiye'de buluştu. Etkinlikte, hastalığı yenen çocuklardan 13 yaşındaki Hintli Meet annesi ile geleneksel Hint dansı yaptı. Bosna Hersekli Ajna şarkı söylerken, Ukraynalı Varvara jimnastik gösterisi sergiledi.

LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HAFTASI

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farklı ülkelerden lösemi tedavisi gören ve hastalığı yenen çocukları buluşturdu. 23'üncüsü düzenlenen etkinliğe Ukrayna, Hırvatistan, Hindistan, Macaristan, Uruguay, Bulgaristan, Polonya, Moğolistan, Bosna Hersek, Suriye gibi ülkelerden lösemiyi yenen ve tedavisinin son aşamasında olan çocuklar katıldı.

Çocuklar arasında Ukrayna'dan gelen ve savaş devam ederken 6 yaşında lösemiye yakalanan Varvara Shchyrova da (7) annesiyle yer aldı. Anne Alla Shchyrova, hastalık ve savaşı aynı anda yaşamanın çok zorlu bir süreç olduğunu belirtti.

ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİLER

Çocuklar, önce Anıtkabir'i ziyaret etti. Ardından Polonya Büyükelçiliği'nde resepsiyona katıldılar. Resepsiyona ülkelerin büyükelçileri de katıldı.

Öğrencilerin modern dans gösterisi gerçekleştirdiği etkinlikte Hindistan'dan gelen lösemiyi yenen 13 yaşındaki Meet Jain, annesi Ritika ile Hint yerel dansı yaptı. Bosna Hersekli 8 yaşındaki Ajna şarkı söylerken, Ukraynalı Varvara ise jimnastik gösterisi sergiledi.

Etiketler : lösemili çocuklar sağlık ve eğitim vakfı uluslararası lösemili çocuklar haftası çocuk lösemi
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