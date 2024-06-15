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15 Haziran 2024 Cumartesi 09:28:00 - Güncelleme:15 Haziran 2024 Cumartesi 09:28:00

Sağlıklı bayram tatlınız hazır! Elmalı kup tarifi, lif deposu

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Bayram günlerinde şerbetli tatlılara fazla yönelmek hazımsızlığa ve şişkinliğe neden oluyor. Özellikle baklava ve kadayıf gibi şerbetli tatlılar kan şekerinin ani yükselmesine neden oluyor. Peki sağlıklı tatlılardan biri olan elmalı kup nasıl yapılır?

Elmalı kup meyveler, tarçın ve esmer şekerden oluşuyor. Elmalı kup bayram günlerinde rahatlıkla tüketilebilir. Peki elmalı kup nasıl yapılır?

ELMALI KUP TARİFİ

Bayram için hafif tatlı tarifi

Malzemeler:

-4 adet orta boy elma

-1/2 adet taze sıkılmış limon suyu

-4 yemek kaşığı esmer şeker

-1/2 tatlı kaşığı tarçın

-1 çay kaşığı vanilya özütü

-200 gram yulaflı bisküvi

-1/2 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

Üzeri için:

-Kiraz ya da başka meyveler

NASIL YAPILIR?

-Bol suda yıkayıp dört eşit parçaya böldüğünüz elmaların çekirdekli kısımlarını temizleyin. Kabuklarını soyup küp şeklinde doğrayın.

-Kararmaması için taze sıkılmış limon suyuyla harmanladığınız elma küplerini geniş tabanlı bir tencereye aktarın.

-Esmer şeker eklediğiniz elma küplerini, suyunu salıp hafif bir renk alana kadar orta ateşte soteleyin.

-Tarçın ve az miktarda vanilya özütü katıp karıştırdıktan sonra ocaktan alın.

-Yulaflı bisküvileri küçük parçalara bölün, arzuya göre mutfak robotundan geçirip küçük parçalar haline getirin.

-İnce çekilmiş ceviz içiyle harmanlayın.

-Cam servis bardaklarına; bir kat bisküvi kırığı, bir kat sotelenmiş elma ekleyip beş katlı tatlılar hazırlayın.

-Sınırlı sayıda malzemeyle kısa sürede hazırlayabileceğiniz tatlıyı bekletmeden servis edin.

Etiketler : elmalı kup tatlı tarif
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