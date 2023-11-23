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23 Kasım 2023 Perşembe 07:23:00 - Güncelleme:23 Kasım 2023 Perşembe 07:23:00

Sağlıkçılar köy okulunu iyileştirdi

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Muş Malazgirt'te İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ayşe Güniz Çetin, hemşire Vedat Kızılboğa, ebe Bediye Peker ile sağlık çalışanı Erkan Kılınç, sağlık eğitimleri kapsamında ziyaret ettikleri Bademözü Köyü İlkokulunda çalışma başlattı.

Muş Malazgirt'te İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ayşe Güniz Çetin, hemşire Vedat Kızılboğa, ebe Bediye Peker ile sağlık çalışanı Erkan Kılınç, sağlık eğitimleri kapsamında ziyaret ettikleri Bademözü Köyü İlkokulunda öğrencilerin daha ferah ortamda eğitim görmesi için çalışma başlattı.

Kendi imkanlarıyla boya ve diğer malzemeleri alan Çetin ve diğer sağlık çalışanları, hafta sonları geldikleri okulda öğretmenlerin de yardımıyla tek derslikli okulun duvarlarını boyayıp resimlerle süsledi, sıraları temizledi. Öğrencilere kitap ve kırtasiye malzemesi hediye ettiler.

Etiketler : muş sağlıkçı köy okulu
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