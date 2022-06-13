Sağlıkçı orkestra ve korosu sahnede
Trabzon'da aralarında doktor, hemşire, sağlık memuru, tıbbi sekreter, güvenlik ve temizlik görevlilerinden oluşan 110 kişilik ekip
Trabzon'da aralarında doktor, hemşire, sağlık memuru, tıbbi sekreter, güvenlik ve temizlik görevlilerinden oluşan 110 kişilik ekip, 3 ay boyunca ses, enstrüman ve halk oyunları eğitimleri aldı. Sahneye çıkan, kemençe, saz, ney, kaval, davul, tef ve perküsyon gibi müzik aletleri çalan ekibin solistleri şarkılar seslendirdi, horon ve zeybek gösterileri sundu.
- Selde zarar gören Akyurt'taki temizlik ve tahliye çalışmaları sürüyor
- Eğitimci Yazar Deniz Erkin Purut: TikTok kapatılmalı mı?
- Engin Polat: Bir Ay İçinde 3. Şubemizi Açtık
- Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 3 milyonu aştı
- Meteorolojiden Hatay için şiddetli yağış uyarısı
- Karaman'daki sel felaketinde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı