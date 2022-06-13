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13 Haziran 2022 Pazartesi 16:00:00 - Güncelleme:13 Haziran 2022 Pazartesi 16:00:00

Sağlıkçı orkestra ve korosu sahnede

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Trabzon'da aralarında doktor, hemşire, sağlık memuru, tıbbi sekreter, güvenlik ve temizlik görevlilerinden oluşan 110 kişilik ekip

Trabzon'da aralarında doktor, hemşire, sağlık memuru, tıbbi sekreter, güvenlik ve temizlik görevlilerinden oluşan 110 kişilik ekip, 3 ay boyunca ses, enstrüman ve halk oyunları eğitimleri aldı. Sahneye çıkan, kemençe, saz, ney, kaval, davul, tef ve perküsyon gibi müzik aletleri çalan ekibin solistleri şarkılar seslendirdi, horon ve zeybek gösterileri sundu.

Etiketler : Sağlıkçı orkestra ve korosu sahnede Trabzon doktor hemşire sağlık memuru
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