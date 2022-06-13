Sağlıkçı orkestra ve korosu sahnede

Trabzon'da aralarında doktor, hemşire, sağlık memuru, tıbbi sekreter, güvenlik ve temizlik görevlilerinden oluşan 110 kişilik ekip, 3 ay boyunca ses, enstrüman ve halk oyunları eğitimleri aldı. Sahneye çıkan, kemençe, saz, ney, kaval, davul, tef ve perküsyon gibi müzik aletleri çalan ekibin solistleri şarkılar seslendirdi, horon ve zeybek gösterileri sundu.