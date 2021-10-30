Gündem olmuştu! Tepkiler üzerine kaldırıldılar

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'nin Kovid-19 sürecinde yoğun bir çalışma dönemi geçiren sağlık çalışanlarına ithafen inşa ettiği çirkin heykeller, tepkiler üzerine kaldırıldı. Estetik ve mimari yapısı nedeniyle Türkiye'de gündem olan heykeller, depoya taşındı. Heykellerin yerine 'Çalıştıkça büyür aşkımız' yazılı kalp şeklinde bir simge yerleştirildi.