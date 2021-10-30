VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
G20 Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı
G20 Liderler Zirvesi başladı
3 yıl sonra yeniden
"Bazen mesleki deformasyon olur"
Erhan Yazıcıoğlu'ndan 'Tarkan'lı düşük ücret isyanı
Gazinoda sahne alacak
'O Benim Dünyam' şarkısını yorumladı
Tiyatroseverler prömiyerde buluştu
Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda seferler normale döndü
Mehmetçikten nokta operasyon
2011'den beri 8 bin 585 terörist sınır dışı edildi
Gündem olmuştu! Tepkiler üzerine kaldırıldılar
İran'dan Beyaz Saray için 'yaptırım' açıklaması
Sıcaklıklar azalıyor
Emeklilikte yaşı bekleyen işsize sağlık sigortası
Atama kararları Resmi Gazete'de
"F-16 satışı dönüm noktası olur"
Şehit oğlundan kaçırtan CHP sorusu: Hiç mi yanlış demediniz?
Beş zincir markete 'fahiş fiyat' cezası
'Burası Türkiye Cumhuriyeti' cevabı veremedi
Oğlak rahat, Koç aşk heyecanında
Korona felç bırakabilir
Mamografi taramasını atlamak hayati risk oluşturabilir
Midenin doğal ilacı karaağaç çayı
30 Ekim 2021 Cumartesi 10:40:00 - Güncelleme:30 Ekim 2021 Cumartesi 10:40:00

Sağlık çalışanlarına ithafen yapılmışlardı... Gündem olan çirkin heykeller tepkiler üzerine kaldırıldı

Kaynak: Akşam

ABONE OL

Sağlık çalışanlarına ithafen inşa edilen çirkin heykeller tepkiler üzerine kaldırıldı.

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'nin Kovid-19 sürecinde yoğun bir çalışma dönemi geçiren sağlık çalışanlarına ithafen inşa ettiği çirkin heykeller, tepkiler üzerine kaldırıldı. Estetik ve mimari yapısı nedeniyle Türkiye'de gündem olan heykeller, depoya taşındı. Heykellerin yerine 'Çalıştıkça büyür aşkımız' yazılı kalp şeklinde bir simge yerleştirildi.

Etiketler : denizli heykel sağlık çalışanları heykel
İmzayı attı üç klip çekti

İmzayı attı üç klip çekti
Babasının kopyası

Babasının kopyası
Benim gönlümde oyunculuk vardı

Benim gönlümde oyunculuk vardı
Enis sanıp fotoğraf çektiriyorlardı

Enis sanıp fotoğraf çektiriyorlardı
Dövme yorumu sinirlendirdi "Beden benim!"

Dövme yorumu sinirlendirdi "Beden benim!"
Survivor aşkı ortaya çıktı

Survivor aşkı ortaya çıktı
Babasının adını yaşatacak

Babasının adını yaşatacak
Kutlamalar bitmedi

Kutlamalar bitmedi
Deniz gün sayıyor

Deniz gün sayıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER