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03 Eylül 2022 Cumartesi 00:34:00 - Güncelleme:03 Eylül 2022 Cumartesi 00:47:00

Sağlık Bakanlığı paylaştı: Haftalık vaka sayısı 80 bin 20

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15-21 Ağustos haftalık vaka tablosuna göre, 80 bin 20 yeni vaka tespit edildi, 231 kişi hayatını kaybetti.

Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı.

Buna göre, 15-21 Ağustos tarihleri arasında 80 bin 20 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 102 bin 231 oldu.

Türkiye'de ilk COVID-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 16 milyon 751 bin 868'e yükselirken, 100 bin 631 kişi hayatını kaybetti.

8-14 Ağustos arasında tespit edilen vaka sayısı ise 143 bin 778. Buna göre vakalar bir önceki haftaya göre yüzde 44,34 azaldı.

Aşılama 152 milyonu aştı

Sağlık Bakanlığı, aşılamaya ilişkin son verileri de paylaştı.

Bugüne kadar, 58 milyona yakın 1'inci doz, 53 milyonun üzerinde 2'nci doz olmak üzere uygulanan toplam aşı miktarı 152 milyon 50 bin 973 doza ulaştı.

18 yaş üstünde en az 2 doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Bartın oldu.

En az 2 doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise; Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Etiketler : vaka sayısı haftalık türkiye son durum kovid 19
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