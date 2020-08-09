Sağlığa zararlı 25 ton patates yakılarak imha edildi

Kilis'in Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Gümrük Müdürlüğü ekipleri Çobanbey Sınır Kapısından Suriye'ye giden bir kamyonda inceleme yaptı. Kamyon kasasındaki patateslerin yapılan kontrolünde insan sağlığına zararlı olduğu saptandı. Bunun üzerine el konulan patatesler yakılarak imha edilirken, ismi açıklanmayan sürücüyle ilgili işlem başlatıldı.