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12 Haziran 2020 Cuma 18:29:00 - Güncelleme:12 Haziran 2020 Cuma 18:29:00

Sağanak yağış, dakikalar içerisinde İzmir'de hayatı felç etti

Kaynak: AA

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İzmir'in özellikle Karabağlar ilçesinde dakikalar içerisinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. Yağış nedeniyle sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı, bazı iş yerlerini su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir için “acil” koduyla yaptığı uyarıların ardından yağışlar İzmir'de etkili oldu. Özelikle Karabağlar, Gaziemir bölgelerinde sağanak hayatı felç etti. Karabağlar'da dakikalar içerisinde başlayan yağış, cadde ve sokakları adeta göle çevirdi. Yağış nedeniyle zaman zaman suların yüksekliği yarım metreye ulaştı. Yağış, sürücülere de zor anlar yaşattı. Bazı sürücüler, biriken sular nedeniyle hareket edemedi ve trafikte zaman zaman durdu.

Kimi vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı. Yağış sonrası belediye ekipleri de su basan bölgelerde çalışma yaptı. Aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle çok sayıda iş yerlerini de su bastı. Bazı ilçelerde de zaman zaman dolu yağışı etkili oldu.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, oluşabilecek ani su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.

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