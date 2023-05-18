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18 Mayıs 2023 Perşembe 19:31:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2023 Perşembe 19:31:00

Sağanak nedeniyle Ankara-Kırıkkale kara yolunda ulaşım aksadı

Kaynak: AA

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Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle Ankara-Kırıkkale kara yolunun bazı bölümlerinde ulaşımda aksama meydana geldi.Başkentte etkili olan sağanak, Ankara-Kırıkkale kara yolunda su birikintilerine neden oldu. Kara yolunun özellikle Lalahan bölgesinde görülen su birikintileri, ulaşımda aksamaya yol açtı. Sağanağın yol açtığı sel nedeniyle yolun özellikle Kırıkkale istikametinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, uzun araç kuyruğu oluştu. Biriken suyun tahliye edilmesi için yapılan çalışmanın ardından yolda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Başkentte etkili olan sağanak, Ankara-Kırıkkale kara yolunda su birikintilerine neden oldu.

Kara yolunun özellikle Lalahan bölgesinde görülen su birikintileri, ulaşımda aksamaya yol açtı.

Sağanağın yol açtığı sel nedeniyle yolun özellikle Kırıkkale istikametinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, uzun araç kuyruğu oluştu.

Biriken suyun tahliye edilmesi için yapılan çalışmanın ardından yolda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Etiketler : Ankara-Kırıkkale Kara yolu Başkent
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